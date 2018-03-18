ورش حول آليات تقديم الإقرارات الضريبية

تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، تنظيم ورش عمل لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية في عدد من المدن والمحافظات السعودية خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار جهودها لمساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.

وتنظم الهيئة ورش العمل في كل من الطائف اليوم، وفي الجبيل الصناعية غدا، وجازان الإثنين 26 آذار (مارس) 2018، وعرعر الثلاثاء 27 آذار (مارس) 2018، وحائل الأربعاء 28 آذار (مارس) 2018، والرياض في يوم الخميس 29 آذار (مارس) 2018، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في تلك المدن والمحافظات.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ممثلي المنشآت التجارية، التي تزاول أعمالها في تلك المدن، إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرار. وقد سبق أن نظمت الهيئة ورش عمل أخرى حول الإقرارات الضريبية في كل من محافظة حفر الباطن والمدينة المنورة.

وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ممن تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.

أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.