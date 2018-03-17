انتخاب الرئيس شي بالإجماع رئيسًا للصين لفترة ثانية

انتخب البرلمان الصيني (مؤتمر الشعب الوطني) بالإجماع اليوم الرئيس شي جين بينج رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية ثانية وتعيين وانج تشي شان، نائبًا له.

وأفاد البرلمان بأن جميع النواب البالغ عددهم 2970 نائبًا صوتوا لصالح انتخاب شي رئيسًا للبلاد وانتخابه أيضًا بالإجماع رئيسًا للجنة العسكرية المركزية للحزب.

وانتخب البرلمان وانج تشي شان، نائبًا للرئيس ، إذ صوت 2969 نائبًا لصالح تعيين وانج، بينما صوت نائب واحد ضده.

ووافق البرلمان الصيني على التعديلات الوزارية والحكومية التي شهدت دمج منظمي البنوك والتأمين وإنشاء وزارات جديدة بأغلبية المصوتين حيث رفض عضوان التعديل وامتنع عضوان آخران عن التصويت.