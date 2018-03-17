الأسعار الرمزية تجلب إقبال كبير على جناح "الكتاب المخفض" في معرض الكتاب

لقي جناح "الكتاب المخفض" إقبالا كثيفا من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في ثاني أيام انطلاقه نظرا لما يضم من قائمة متنوعة من الكتب الأكثر مبيعا وانتشارا وبلغ طول الجناح 25 مترا ويضم 4 أرفف. وذكر المشرف على الجناح عبدالله العتيق أن فكرة الجناح نبعت بتشجيع ودعم من وزارة الثقافة والإعلام لإحدى شركات التوزيع الوطنية في توفير جناح بالمعرض للكتب المخفضة لأجل أن يصبح الكتاب في متناول يد الجميع ويهدف إلى تقريب الكتاب للقارئ بأسعار رمزية لا تتجاوز 5 ريالات وتشجيع هواية القراءة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الوزارة التي بادرت بحملة في جميع مناطق المملكة لشراء جميع الكتب المخزونة في المستودعات. مبينا أن الكتب لقت صدى وإقبالا وتنوعت بين المقررات الدراسية الجامعية وقصص الأطفال باللغة العربية والإنجليزية وكتب سياسية واجتماعية واقتصادية وشعر وروايات وسير ذاتية وعلمية متخصصة وقواميس وغيرها من أمهات الكتب. مشيرا إلى أن عدد إجمالي الكتب المجهزة خلال أيام المعرض بلغت 300 ألف كتاب ويتم تغذية الجناح يوميا بمجموعة جديدة. مؤكدا أن الجناح حقق ثلاث نجاحات وهي نجاح المعرض والشركة والمشتري.