«فضيحة محسوبية» تمنع وزير المالية الياباني من حضور اجتماع الـ «20»

يغيب وزير المالية الياباني تارو آسو المشتبه بتورطه في فضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء شينزو آبي، عن اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين المرتقبة الأسبوع المقبل في الأرجنتين.

وقال متحدث باسم الوزراء وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن آسو سيركز على جلسة الاستماع إليه في البرلمان فيما سيمثله في بوينوس آيرس مساعده مينورو كيهارا. وسيكرس البرلمان نقاشاته الإثنين حول قضية محسوبية متعلقة ببيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصار آبي لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية، وبتلاعب وزارة المالية بالمستندات المرتبطة بعملية البيع والشراء. والمشتري، هو يميني يدير مدارس خاصة، يدعي أن لديه علاقات جيدة مع آبي وزوجته.

واعتذر آسو الذي سيحضر جلسة البرلمان إلى جانب آبي بحسب أعضاء من المعارضة، مرات عدة، إلا أنه استبعد تقديم الاستقالة.

واندلعت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضي، لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع. وأوضح آسو أنه أجرى 14 تغييرا في الوثائق، لكنه أكد أنه لا يعتقد أن التلاعب كان يهدف إلى حماية آبي وزوجته. وأظهرت نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة نشرها نواب من المعارضة يوم الإثنين الماضي أنه تم حذف أسماء آبي وزوجته آكي وآسو.

وقال وزير المالية، إنه تم تبليغه بهذا التلاعب الأحد، إلا أن المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا قال رواية مختلفة قليلا.