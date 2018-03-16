"لاودا موشن" للطيران تسعى للتعاون مع مجموعة "لوفتهانزا الألمانية"

ذكر نيكي لودا اليوم الجمعة، في فيينا إنه يريد أن تتعاون شركته النمساوية الناشئة للطيران "لاودا موشن" مع لوفتهانزا الألمانية.

وقال بطل سباقات فورومولا 1- السابق ورجل الأعمال النمساوي للصحفيين: "ولكن لن يمكننا البدء في التفكير في هذا بشكل ملموس إلا إذا وافقت السلطات المعنية بقضايا المنافسة".

وتمكن لاودا من شراء شركة الطيران من أصول شركة "إير برلين" الألمانية للطيران المفلسة، بعدما حالت المفوضية الأوروبية دون حصول لوفتهانزا عليها لأنها كانت ستضر بالمنافسة في السوق .

ويريد لاودا الآن أن تساعد لاودا موشن شركة "يورو وينجز" منخفضة التكلفة التابعة للوفتهانزا ،في حال حدوث مشاكل في سعة الرحلات بنقل بعض من ركابها.

غير أن لاودا قال إنه لا يعتزم تأجير طائرات وأطقم كاملة ليورو وينجز، لأن جهات مراقبة السوق لن تسمح من المرجح بذلك. وستبدأ لاودا موشن الطيران إلى مقاصد العطلات المطلة على البحر المتوسط انطلاقامن المطارات الألمانية بدءا من نهاية مارس، ومن المقرر أن تبدأ الرحلات من فيينا في يونيو.