صندوق مبادلة الإماراتي يجري محادثات لشراء حصة في شركة برازيلية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مبادلة للتنمية، صندوق الثروة السيادي الإماراتي، تسعى للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة سوبرفيا البرازيلية لتشغيل السكك الحديدية بالضواحي، والتي تسيطر عليها شركة أودبريشت. تأتي عملية البيع في إطار تخارج أودبريشت من أصول بهدف سداد دين في أعقاب فضيحة فساد هي الأوسع على الإطلاق في البرازيل. وقال أحد المصادر طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا عن المسألة إنه لم يتم تقديم عروض ملزمة حتى الآن. وقال مصدران إن مبادلة تعكف على تقديم عرض مشترك مع شركة فينسي الفرنسية للبنية التحتية. وقال أحد المصادر إن هناك مجموعة ثانية مهتمة بالشركة تتمثل في صندوق للبنية التحتية.