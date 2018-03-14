مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 60 ر4894 نقطة منخفضًا بـ 19ر5 نقطة وبنسبة 11ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 79ر4899 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و840 ألفًا و207 ريالات عمانية منخفضة بنسبة 3ر76 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 11 مليونًا و966 ألفًا و547 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 021ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 87ر17 مليار ريال عماني.