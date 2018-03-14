لتبقى : مكيفات الاسبليت موفرة للطاقة أكثر من الشباك

ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملته التوعوية "لتبقى" أن أجهزة التكييف المنزلية ذات الوحدتين (مكيفات الاسبليت) موفره للطاقة أكثر من مكيفات ذات الوحدة واحدة (مكيفات الشباك). والسبب أن الحد مستوى كفاءة الطاقة لمكيفات الشباك لا يمكن للصانع أو المصنع زيادته حيث يصل إلى حد معين فقط لكن في المقابل مكيفات الاسبليت يمكن للصانع أو المصنع الزيادة في مستوى كفاءة الطاقة. وتسهيلا من المركز السعودي لكفاءة الطاقة لقراءة مستوى كفاءة الطاقة للمستهلكين وضع في بطاقة كفاءة الطاقة والتي لابد من توفرها على أجهزة التكييف احد محتوياتها نجوم وهي تعبر عن مستوى كفاءة الطاقة حيث كلما زادت النجوم يكون مستوى كفاءة الطاقة للمكيف عالي بمعنى اخر أي انه موفر للطاقة بشكل أكبر.

يشار إلى أن بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات تحتوي عدة معلومات مهمة للمستهلك منها : شعار الهيئة الجديد ورمز الاستجابة السريع "QR" "الباركود" وعدد نجوم الكفاءة ومعلومات عن الطراز والموديل والشركة الصانعة والاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة. وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" إلى إثراء معرفة المستهلك وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب شراءها (أجهزة التكييف - الثلاجات - المجمدات والغسالات الإضاءة إضافة إلى الإطارات والمركبات) ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وكفاءتها في الاستهلاك. وتأتي البطاقة التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشكل إلزامي على جميع أجهزة التكييف (الاسبيلت والشباك) أقل من 70 ألف وحدة حرارية بريطانية - الثلاجات - المجمدات والغسالات بهدف بيان الأجهزة الأكثر ترشيدا وكفاءة في استهلاك الطاقة، لتكون أحد العناصر الأساسية في المفاضلة بين الأجهزة عند الشراء ويمكن التأكد من صحة البطاقة باستخدام برنامج (تأكد) الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية الحديثة، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، وسريان مفعول علامة الجودة السعودية.



وتكمن فكرة التطبيق في مسح الكود (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات والغسالات أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR)، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

الجدير بالذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مؤخرا حملته التوعوية لتبقى التي تعد الأضخم من نوعها والتي تهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن. وتعد هذه الحملة العاشرة من الحملات التوعوية للمركز التي أطلقها من عام 2014 ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة ورفع كفاءتها.

وتعرض الحملة التي تستمر لمدة 5 أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبناءنا مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود. ويسعى القائمون على حملة "لتبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا" للوصول إلى مختلف فئات وأفراد المجتمع في مدن المملكة عبر استخدام جميع وسائل التواصل المتاحة منها وسائل الإعلام التقليدي من صحف وإذاعات وقنوات فضائية وكذلك سيتم التركيز على أغلب وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت فضلا عن مختلف لوحات الطرق في جميع مدن المملكة كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع الحملة المتميز (https://taqa.gov.sa/letabqa).