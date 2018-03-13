أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 79ر4899 نقطة مرتفعًا بـ 37ر24 نقطة وبنسبة 50ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4875 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 11 مليونًا و966 ألفًا و547 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر566 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و796 ألفًا و218 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 052ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 87ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 79ر4899 نقطة مرتفعًا بـ 37ر24 نقطة وبنسبة 50ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4875 نقطة.
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