مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 79ر4899 نقطة مرتفعًا بـ 37ر24 نقطة وبنسبة 50ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4875 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 11 مليونًا و966 ألفًا و547 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر566 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و796 ألفًا و218 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 052ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 87ر17 مليار ريال عماني.