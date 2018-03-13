أسهم أوروبا ترتفع والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكي

ارتفعت الأسهم ألأوروبية اليوم الثلاثاء وسط تعاملات ضعيفة مع ترقب المستثمرين أحدث بيانات التضخم من الولايات المتحدة بينما كانت نتائج الأعمال سببا لتحركات كبيرة لسهمي إلياد وإي.أون. ونزل سهم شركة الاتصالات الفرنسية إلياد 6.7 بالمئة رغم أنها أعلنت زيادة المبيعات السنوية والأرباح للعام 2017 إذ أشار المتعاملون إلى استقرار إيرادات الخطوط الثابتة في الربع الأخير من السنة الماضية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بينما صعدت الأسهم الإسبانية 0.3 بالمئة والإيطالية 0.4 بالمئة وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة. وارتفع سهم إي. أون 4.4 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائجها. وقالت الشركة إنها سترفع التوزيعات النقدية في 2018 و2019.