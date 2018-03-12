وفاة مصمم الأزياء الفرنسي جيفنشي عن 91 عاما

توفي مصمم الأزياء الفرنسي هوبير دو جيفنشي، الذي هيمن على الصناعة لأكثر من ثلاثة عقود والذي ارتدت ملابسه نجمات سينما مثل أودري هيبورن وجريس كيلي، عن عمر 91 عاما.
وجاء إعلان وفاته من دار جيفنشي للأزياء التي تمتلكها الآن مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية (إل.في.إم.إتش).
وأسس دو جيفنشي واحدة من أكبر دور الأزياء في باريس في الخمسينات قبل أن يتجه إلى نيويورك ليؤسس إمبراطورية أعمال أصبحت جزءا من مجموعة (إل.في.إم.إتش) عندما باعها دو جيفنشي في نهاية الثمانينات.
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