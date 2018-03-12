دراسة تتوقع خسائر بالمليارات في الشركات الألمانية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تنبأت دراسة بتكبد الشركات في ألمانيا خسائر فادحة تقدر بنحو 9 مليارات يورو سنويا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات في مجال إدارة الأعمال وشركة "كليفورد تشانس" للاستشارات القانونية أن تكبد هذا الحجم من الخسائر من المتوقع أن يحدث في حال عودة التجارة مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد إلى قواعد منظمة التجارة العالمية؛ أي بتطبيق الجمارك وما يعرف بالحواجز التنظيمية، مثل إجراءات القبول أو فترات الانتظار على الحدود التي تُكبد أموالا أيضا. وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الاثنين، فإن ألمانيا ستكون أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من خروج بريطانيا من الاتحاد. وتقدر الدراسة إجمالي حجم خسائر الشركات في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا منه بـ37 مليار يورو سنويا. وتتوقع الدراسة أن تتكبد الشركات في بريطانيا أيضا خسائر بنحو 32 مليار يورو سنويا.