العراق يوقع قريبا عقدا لاستثمار الغاز في حقول ذي قار

أعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي اليوم الاثنين أن وزارة النفط وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية تضعان اللمسات النهائية لعقد استثمار الغاز المصاحب من حقول ذي قار الذي من المؤمل إبرامه قبل نهاية الشهر الجاري .

وقال اللعيبي ، خلال استقباله مدير شركة جنرال إلكتريك في العراق توفيق العز والوفد المرافق له ، إن خطط الوزارة تهدف الى التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز وإيقاف حرقه ومنها شركة جنرال الكتريك التي تنفذ في العراق عددا من المشاريع في مجال النفط والطاقة .

وأضاف أن هذا العقد يعد من العقود المهمة على صعيد استثمار الغاز ، وأن هناك العديد من العقود لاستثمار الغاز في المحافظات الأخرى وإشراك الشركات العراقية وتوفير فرص العمل للعاملين . من جانبه ، أكد مدير شركة جنرال الكتريك في العراق توفيق العز إن الشركة ماضية في استكمال كافة الإجراءات لتوقيع العقد إضافة إلى إشراكها في العمل شركة عراقية معها في المشروع وتشغيل الايدي العراقية في المشروع وبقية مشاريعها الأخرى والسعي إلى تطوير العمل المشترك مع وزارة النفط بما يحقق الارتقاء بقطاع النفط والغاز في العراق.