سوق الاتصالات بين «مد» و«جزر» بعد تراجع المبيعات .. والنهاية «المحل للتقبيل»

"المحل للتقبيل"، لافتة انتشرت في كثير من المجمعات التجارية، خصوصا محال بيع الجوالات وصيانتها في الآونة الأخيرة، فبين مد وجزر يعيش القطاع حالات من الانتعاش والتراجع.
وفي جولة لـ "الاقتصادية" على بعض المجمعات في الرياض، أكد عدد من التجار، خروج كثير من المستثمرين في مجال بيع الجوالات ومستلزماتها، مرجعين السبب إلى تراجع المبيعات، وارتفاع الإيجارات، وقلة المؤهلين ذوي الكفاءة في صيانة الجوالات.
وأشار منصور بن علي أحد التجار، إلى أنه منذ عام والسوق تشهد خروج بعض المستثمرين، بسبب ارتفاع الإيجارات وتراجع المبيعات، وإغراق السوق بمستلزمات الجوال الصينية الرديئة التي تتسبب في توجه المشترين إلى المولات الكبيرة لضمان الجودة.
وأضاف "تقدم بعض المكتبات الكبيرة العروض المناسبة للزبائن كتقسيط الجوالات، وتخفيض الأسعار، الأمر الذي أدى إلى توجه كثير من الزبائن إلى هذه المكتبات للاستفادة من هذه العروض خصوصا بعد تراجع القوة الشرائية".
ولفت إلى أن بعض الشباب أقبلوا بصورة قوية على السوق بعد قرار التوطين واستأجروا محال بأسعار مرتفعة، دون دراسة جدوى لوضع السوق ظنا منهم أن السوق باتت ممهدة للربح المضاعف، إلا أنهم فوجئوا بأن القطاع لا يزال يعاني آثار ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، ما شكل ضغطا كبيرا عليهم وخسائر أدت إلى خروجهم من السوق.
من جهته، قال غانم العمار أحد المستثمرين "السوق شهدت خروج كثيرين وأنا منهم، بسبب تراجع المبيعات وارتفاع الإيجارات التي تراوح بين 30 إلى 70 ألفا"، مبينا أن المستثمرين طالبوا أصحاب المجمعات بتخفيض الإيجارات مراعاة للوضع الاقتصادي الذي تمر به السوق، لكن دون جدوى.
وأضاف، "أحد أهم الأسباب التي ضاعفت الخسائر لدى أصحاب المحال هو قلة السعوديين المدربين ذوي الكفاءة العالية في صيانة الجوال، رغم أن هذا المجال كان مربحا للعمالة الوافدة قبل التوطين".
وبين أن الموردين والموزعين الأجانب لقطع غيار الجوالات ومستلزماتها، لهم دور كبير في تردي وضع السوق، حيث يقومون بإغراق السوق بالقطع الصينية الرديئة التي أضرت بالمبيعات، إضافة إلى محاربتهم بيع القطع الأصلية مرتفعة السعر.
من ناحيته، أوضح تركي الحركان أحد التجار، أنه عرض محله للتقبيل منذ ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم يجد من لديه الرغبة في أخذ المحل.
وأشار إلى أنه دخل السوق ظنا منه أن يجد الدخل المناسب من خلال بيع الجوالات ومستلزماتها، إلا أنه اصطدم بتراجع القوة الشرائية، وقلة السعوديين المدربين، وارتفاع الإيجارات.
وقال "تعرضت لكثير من الخسائر، ولن أعود إلى السوق إلا إذا انخفضت الإيجارات، وتم توطين مجال التوريد والتوزيع".
يشار إلى أن واردات المملكة من الجوالات خلال عامين بلغت نحو 31.2 مليار ريال، تنوعت بين عدة أصناف من الهواتف.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، "إن عدد الهواتف، التي استوردتها المملكة خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2016 إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017 بلغ نحو 47.1 مليون جهاز".
- سوق الاتصالات بين «مد» و«جزر» بعد تراجع المبيعات .. والنهاية «المحل للتقبيل»
- 57 مليار ريال قيمة 200 مشروع سعودي - بريطاني مشترك
- أنجولا تزيد إنتاجها 14 % عبر تدشين امتياز نفطي ضخم
- ارتفاع وتيرة استخراج الطاقة في بريطانيا
- النفط يرتفع بفعل تراجع المخاوف الجيوسياسية في أسواق الطاقة
- العملات الرقمية تفقد 50 مليار دولار في ساعات بفعل السرقات
- 200 منتج أمريكي تواجه خطر «الرد الانتقامي»
- الحرب التجارية تهدد أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة
- شركاء أمريكا التجاريون ينددون بـ «الحمائية» ويطمعون في استثناءات «محدودة»
- الأسهم السعودية تعاود مكاسبها الأسبوعية بدعم من المصارف
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- سوق الاتصالات بين «مد» و«جزر» بعد تراجع المبيعات .. والنهاية «المحل للتقبيل»
أخبار اقتصادية- محلية
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- السوق المحلية تستعد لدخول السيارات الكهربائية بعد 6 أشهر
- المصارف تستعد لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ "المعدني" تدريجيا
- المالية: لا ضرائب أو رسوم جديدة في 2018
- خطة لملاحقة التستر التجاري.. إلزام جميع المحال بنقاط البيع نهاية 2017
- إعادة فوائد المصارف للمسجلين في قوائم انتظار الصندوق العقاري بأثر رجعي
- بعد شهر من التشغيل التجريبي.. إطلاق نظام «إيجار» رسميا الإثنين
- إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال
- باقات جديدة لتذاكر الخطوط السعودية تخفض أسعار الدرجة الاقتصادية 24 %
أضف تعليق