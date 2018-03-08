النفط يستقر بعد انخفاض كبير لكنه يظل تحت ضغط نمو الإنتاج الأمريكي

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي وزيادة المخزونات.

وبحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.36 دولار للبرميل مرتفعا سنتين أو ما يعادل 0.03 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق. جاءت الزيادة الطفيفة بعد انخفاض الخام ما يزيد على اثنين بالمئة في اليوم السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.16 دولار للبرميل بارتفاع سنت واحد أو ما يعادل 0.02 في المئة. وانخفض خام غرب تكساس أيضا بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

يأتي تماسك الأسعار اليوم بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التي تتسم بفتور الطلب في نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافي النفطية لإجراء أعمال صيانة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس آذار إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وعلى جانب الطلب، قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء صادرة بتاريخ السابع من مارس آذار إن التوقعات تظل لنمو قوي على الرغم من الدلائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتشير إلى تباطؤ اقتصادي طفيف.

ورغم ذلك، يضغط ارتفاع الإنتاج الأمريكي على أسواق النفط حيث بلغ الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 10.37 مليون برميل يوميا.