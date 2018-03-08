جولدمان : الطلب العالمي على النفط يظل على مسار النمو في 2018

أكد جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2018 عند 1.85 مليون برميل يوميا رغم البوادر التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتشير إلى تباطؤ طفيف وعزا ذلك إلى الأداء القوي في بداية العام واتجاه تسارع الطلب في الربع الثاني من السنة. وقال محللون بالبنك في مذكرة "بيانات النفط لشهر يناير (كانون الثاني) تشير إلى نمو قوي للطلب العالمي بما يتسق مع الزخم الاقتصادي القوي مع دخول 2018". وعزا جولدمان ساكس الهبوط الأخير في أسعار النفط إلى عوامل موسمية قائلا إن بيانات العشر سنوات الأخيرة تشير إلى أن ضعف الطلب قد يأتي هذه المرة في الربع الأول بعد أن جرت العادة في السابق أن يكون في الربع الثاني. وأضاف المحللون "هذا النمط الجديد ينبئ بأنه في حين قد تكون توقعات نمو الطلب للربع الثاني منخفضة، فإن القاع الموسمي للطلب ربما يحدث حاليا بالفعل مما يضع نمو الطلب على النفط في اتجاه الصعود بشكل مفاجئ هذا الربيع".

وقال البنك إنه في حين جاءت مجموعة بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي دون توقعات السوق وربما تضعف النزاعات التجارية والرسوم الطلب على النفط فمن المرجح أن يكون التأثير تدريجيا وقد يعوضه ضعف الدولار. وقال محللو جولدمان "مازلنا نتوقع أن الوضع العام للاقتصاد الكلي في 2018 سيظل داعما للطلب على النفط وتوقعاتنا لنمو الطلب في 2018 تظل عند 1.85 (مليون برميل يوميا) بما يتجاوز كثيرا متوسط التوقعات". وأضاف البنك أن هذه التوقعات للطلب تتجاوز نمو منتجي النفط الصخري وغيرهم من المنتجين خارج أوبك وستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في المخزونات في الربع الثالث إلى ما دون متوسط الخمس سنوات مما سيتمخض عن موجة صعود جديدة في الأسعار.