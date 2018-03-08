"الدوائية" توقع مذكرة تفاهم مع "أسترازينيكا" لبناء مصنع أدوية سرطانية في القصيم بقيمة 245 مليون ريال

أعلنت شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بأنه سوف يتم مساء اليوم الخميس في المملكة المتحدة توقيع مذكرة تفاهم (غير محددة المدة) مع شركة (أسترازينيكا البريطانية) بهدف الاستثمار ونقل التقنية وتصنيع مجموعة من المستحضرات الصيدلانية ضمن مشروع انتاج أدوية الأمراض السرطانية ، وستشتمل المذكرة على توطين ونقل تقنية بعض المنتجات والتي تتطلب تقنيه عالية وامكانيات خاصه ودقيقه في مصنع سبيماكو الدوائية بالقصيم ، وبموجب هذه المذكرة سيتم توطين كامل التقنية لتصنيع حوالي (17) مركبا صيدلانيا مختلفا تستخدم في علاج الأمراض المزمنة ، ويتراوح متوسط مبيعاتها السنوية ما بين (300) الى (400) مليون ريال سعودي حسب مواعيد طرح المنتجات كتصنيع محلي في السوق. يأتي ذلك الحاقا إلى اعلان (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 4/6/2015م الموافق 17/8/1436هـ ، بخصوص إقامة مشروع لإنتاج أدوية الأمراض السرطانية (حبوب وكبسول) ضمن مصنع سبيماكو الدوائية بمنطقة القصيم.

علما ان التكلفة التقديرية لمشروع مصنع انتاج أدوية الأمراض السرطانية بناء على الدراسات الحالية سوف تصل الى (245) مليون ريال وذلك بزيادة وقدرها (45) مليون ريال نتيجة لزيادة القدرات التصنيعية للمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية الربع الثالث من العام 2019م ـ بإذن الله ـ علما بأنه بالتزامن مع فترة تنفيذ المشروع يتم العمل على تطوير وتسجيل عدد من المستحضرات الدوائية.

كما تتماشى أهداف سبيماكو الدوائية من هذا الاستثمار وكذلك عقد التحالفات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا المجال مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص زيادة نسبة التصنيع الدوائي المحلي.

والجدير بالذكر أن شركة (أسترازينيكا البريطانية) هي من الشركات الرائدة بالمملكة المتحدة في التصنيع الدوائي ، حيث تعتبر من أكبر الشركات العالمية لإنتاج وتصنيع المستحضرات الدوائية ذات التقنية العالية الجودة.

علما بأنه سيتم سريان المذكرة من تاريخ توقيعها، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن الأثر المالي أو أية تطورات أخرى في هذا الشأن.