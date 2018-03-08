16 ألف مريض فشل كلوي في المملكة .. تكلفة الواحد 500 ألف ريال سنويا

أكد الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول، وجود 16 ألف مريض فشل كلوي في المملكة، تكلفة المريض الواحد تصل إلى نصف مليون ريال سنويا.

وقال الدكتور الشيباني لـ "الاقتصادية"، "إن الوزارة تتفاوض مع شركات خاصة لتقديم خدمة الغسيل الكلوي في الأماكن البعيدة طرفياً في المملكة"، مشيرا إلى السعي إلى تغيير النظام الصحي من التركيز على المستشفيات إلى التركيز على الإنسان.

وبين أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص على تطبيق الخصخصة هذا العام في تسع مبادرات بجانب مجالات متعددّة منها مجالات الأشعة والعلاج التأهيلي والعناية الممتدة والعناية المنزلية والمختبرات والعيادة الصيدلية وسلسلة الإمداد والتوريد، مؤكدا أن الهدف سيكون تقديم خدمة أفضل لرعاية المواطن.

وأشار البارحة الأولى خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلى واليوم العالمي للمرأة عقدتها شركة دافيتا "المسؤولة عن الغسيل الكلوي في مستشفيات المملكة" إلى أن الوزارة مع لجنة الخصخصة في طور تطبيق التأمين الصحي للمواطنين، الذي يعتبر من أركان التحول الوطني، حيث تعرفت على التجارب الإيجابية والسلبية لتطبيقه بشكل سليم.

ولفت وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول إلى أن الغسيل الكلوي أول برامج الخصخصة التي طبقتها الوزارة منذ أربع سنوات، فيما تعمل الآن مع الشركات لتجهيز المرضى للزراعة، موضحا أن أفضل طريقة لعلاج مريض الفشل الكلوي هي الزراعة، إلا أن برنامج الزراعة في المملكة يعاني عوائق تتمثل في عدم اهتمام المواطنين بالتبرع بأعضائهم سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم أو لدى المصابين بالموت السريري.

من جهتها، بينت الدكتورة وسام البدر المدير الطبي للغسيل الكلوي في شركة دافيتا، أن نسبة الزيادة في مرض الفشل الكلوي تراوح بين 7 - 10 في المائة سنوياً، وأن نسبة من تتوافر لهم فرصة الزراعة بين المرضى أقل من 5 في المائة، بسبب نقص المتبرعين ونقص التبرع بعد الوفاة دماغياً، وخوف أعضاء الأسرة على بعضها البعض.