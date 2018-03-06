بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17ر0 نقطة للسعري ليصل إلى 7ر6805 نقطة و 81ر0 نقطة للوزني و 29ر0 ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 4ر12 مليون دينار كويتي (نحو 92ر40 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر65 مليون سهم تمت عبر 3135 صفقة.