«موبايلي» تطلق باقاتها المفوترة الجديدة بمميزات متنوعة

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) باقاتها المفوترة الجديدة ذات المميزات المتنوعة التي تمنح المشتركين مزيدا من الخيارات لاستخدام البيانات والدقائق المحلية داخل شبكة "موبايلي" وخارجها، ما يلبي احتياجات مشتركيها.

وأوضحت الشركة أن الباقات الجديدة التي تتجدد ميزاتها شهريا ستكون من غير تطبيق سياسة الاستخدام العادل على جميع الباقات ليتمكن العميل من الاستفادة من حزمة الإنترنت لديه في الباقة ومن غير أي حدود أو عوائق، وتأتي باقات "موبايلي" المفوترة على النحو التالي:

١- "موبايلي" مفوتر 100

٢- "موبايلي" مفوتر 200

٣- "موبايلي" مفوتر 300

٤- "موبايلي" مفوتر 600

إذ تتيح "موبايلي" مفوتر 100 للمشترك، 1000 دقيقة اتصال محلية لجميع الشبكات واستخداما بحجم 10 جيجابايت للبيانات، وتتيح "موبايلي" مفوتر 200 للمشترك 2500 دقيقة اتصال لجميع الشبكات المحلية واستخداما بحجم 50 جيجابايت للبيانات، وتتيح "موبايلي" مفوتر 300 للمشترك، 6000 دقيقة اتصال محلية للشبكات كافة، إضافة إلى 100 جيجابايت للبيانات، كما تتيح "موبايلي" مفوتر 600 اتصالا غير محدود للشبكات المحلية كافة واستخداما غير محدود للبيانات.

‏ أكد المهندس أحمد أبودومة الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن "موبايلي" وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سوق الاتصالات السعودية تطرح باقات لامحدودة للخدمات الصوتية المحلية داخل الشبكة وخارجها إضافة إلى بيانات لامحدودة في باقة "موبايلي" الجديدة مفوتر 600، حيث تستهدف هذه الباقة العملاء أصحاب الاستخدام العالي للخدمات الصوتية والإنترنت".

وأضاف الرئيس التنفيذي أن "موبايلي" حرصت في باقاتها الجديدة على تقديم دقائق داخل الشبكة وخارجها تهيئة منها على أن تكون الخيار الأفضل لعملائها، وبإمكان جميع العملاء الحاليين في "موبايلي" إضافة إلى عملاء المشغلين الآخرين الاشتراك في الباقات المفوترة الجديدة دون الحاجة إلى تغيير الرقم".

الجدير بالذكر أن باقات "موبايلي" المفوترة الجديدة تأتي تماشيا مع متغيرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.