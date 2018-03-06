«السعودية للكهرباء» تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018 المقام تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة" من خلال رعايتها الماسية للمعرض وإقامتها عدد من المعارض والأجنحة التوعوية في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن مشاركتها بعشرة أجنحة توعوية في عدد من المناطق جاء إيمانا منها بدورها التوعوي تجاه المجتمع وتعاونها الدائم مع وزارة التعليم والدفاع المدني إضافة للجهات الحكومية وذلك لضمان الاستفادة من الفعاليات التوعوية.

وتأتي مشاركة "الشركة" في أسبوع الدفاع المدني من خلال جناح "المدرسة الآمنة" الذي يحتوي على فصل تعليمي يعرض معلومات عن السلامة المدرسية إلى جانب أفلام توعوية تساهم في رفع الوعي بأخطار الكهرباء وفصول أخرى تطبيقية تتيح للزوار من خلالها تجربة جهاز المحاكاة السياقة الوقائية وطفاية الحريق، كما يضم الجناح فصل ترفيهي مخصص لفعالية "ركز على السلامة" وذلك من خلال استخدام مرمى السلامة.

وأضافت "السعودية للكهرباء" أنها تنظم عدد من الفعاليات التوعوية بأجنحتها في الرياض، الدمام، جدة، تبوك، بريدة، حائل،عسير، الجوف، المدينة ونجران، إذ تهدف إلى توصيل رسائل توعوية تمكن جميع العاملين في المدارس وقطاع التعليم كافة من التعامل مع الحوادث الطارئة ــ لا سمح الله ــ مثل حالات الحريق وعمليات الإخلاء.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود "السعودية للكهرباء" في حملتها للتوعوية بالسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك" التي تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف إيصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لشرائح المجتمع كافة من خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.