اليونان تعاود تسجيل نمو في 2017

عادت اليونان الى تسجيل نمو في العام 2017 اذ سجل اجمالي الناتج الداخلي تحسنا ب1,4% على مدة سنة، بحسب تقديرات أولية نشرتها الاثنين هيئة الاحصاءات اليونانية.

وتؤكد هذه النتائج توقعات موازنة الحكومة اليونانية والجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) والتي اشارت في 2017 الى تحسن الاقتصاد بعد انكماش غير مسبوق لمدة ثماني سنوات.

الا ان النمو بنسبة 1,4% في 2017 لا يزال اقل من نسبة 1,8% التي توقعتها اثينا في موازنتها للعام 2018 والتي اقرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وخسرت البلاد التي لا تزال ترزح تحت ديون طائلة ربع اجمالي ناتجها الداخلي نتيجة سياسات التقشق التي رافقت ثلاثة قروض متتالية لانقاذها من الازمة المالية.

وتابع بيان هيئة الاحصاءات ان "اجمالي الناتج الداخلي ارتفع الى 187,1 مليار يورو في 2017 في مقابل 184,6 مليارات يورو في 2016".

واضاف البيان ان اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام 2017 تحسن ب1,9% على مدى عام بينما "كان النمو ب0,1% بالمقارنة مع الفصل الثالث للعام نفسه".

وكانت اليونان حصلت الجمعة على ضوء اخضر من دائنيها الاوروبيين للحصول على دفعة جديدة بقيمة 5,7 مليارات يورو ضمن القرض الثالث التي حصلت عليه البلاد في 2015.

في موازاة ذلك، بدأت المحادثات مع الدائنين لتنفيذ رزمة اخيرة من الاصلاحات قبل نهاية البرنامج المقررة في اب/اغسطس 2018 ما سيتيح للبلاد العودة الى سوق الاقتراض واستعادة استقلالها المالي.