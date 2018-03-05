مؤشر البحرين الإسلامي يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,374.59 نقطة على انخفاض وقدره 5.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,068.60 نقطة على ارتفاع وقدره 17.47 نقطة عن معدل أقفاله السابق .

وبلغت كـمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 66 ألفًا و 836 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 564 ألفًا و 357 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 110 صفقات .

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .