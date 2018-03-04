حقل "الشرارة النفطي" في ليبيا يتوقف عن الإنتاج

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي بليبيا الذي ينتج 270 ألف برميل يومياً: "إن الحقل يواجه إغلاقاً تدريجياً بعد إغلاق غرفة تحكم في مدينة الزواية بشمال ليبيا".

وأضاف المهندس: "إن إمدادات الحقل الواقع في جنوب البلاد لا تصل إلى ميناء الزاوية على البحر المتوسط مضيفاً أن السبب غير واضح".

ولم يذكر المهندس أي تفاصيل عن سبب إغلاق غرفة التحكم، ولم يصدر تعليق عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي تدير حقل الشرارة في شراكة مع شركة ريبسول وتوتال و(أو.إم.في ) وشتات أويل.

وقال المهندس: "إنه بسبب إغلاق غرفة التحكم فإن النفط الموجود في الأنابيب الممتدة من الشرارة إلى الزاوية سيعاد إلى الحقل وسيتم وقف الإنتاج تدريجياً مع ملء صهاريج التخزين الفارغة".

ويعتبر الشرارة أكبر حقل في ليبيا ويمثل نحو ربع الإنتاج الوطني.

وكانت إعادة فتحه في ديسمبر بعد إغلاقه لمدة عامين عاملاً رئيسيا في زيادة إنتاج ليبيا من النفط الذي ارتفع مما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يومياً قبل عام إلى أكثر من مليون برميل يومياً في أواخر يونيو.