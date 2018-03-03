"إيرباص" تجتمع مع مجلس الأعمال الأوروبي بعد تقرير بشأن خفض 3600 وظيفة

ذكرت شركة "إيرباص" الاوروبية لصناعة الطائرات أنها تعتزم لقاء مجلس الأعمال الأوروبي الأسبوع المقبل، في أعقاب تقرير إعلامي بأن الشركة تريد خفض أو نقل آلاف الوظائف.

وذكر متحدث باسم الشركة اليوم السبت أنه "سيتم الاعلان عن خطط الشركة في أعقاب الاجتماع، على الرغم من أنه امتنع عن تحديد موعد لذلك".

وتدرس شركة "إيرباص" خفض 3600 وظيفة، رداً على خفض الإنتاج على نموذجها " 380" ايه"وطائرة النقل العسكري "إم 400 إيه"، طبقاً لتقرير من مجلة "شالون" الفرنسية، نشر أمس الجمعة.

وسيضر خفض الوظائف، الذي من المقرر الإعلان عنه يوم الاربعاء المقبل بالمنشآت الألمانية في مدينة بريمن ومدينة أوجسبورج، بالاضافة إلى أماكن في مدينة اشبيلية الاسبانية ومدينة فيلتون البريطانية، حسب التقرير.

وقال المتحدث باسم شركة (إيرباص): "أي تداعيات ذات صلة بالقوة العاملة سيتم مناقشتها مع شركائنا الاجتماعيين أولاً، إننا نسعى دائماً لإيجاد أفضل الحلول للقوة العاملة لدينا".