اتفاقية بين فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة وسلسلة صيدليات النهدي لتنفيذ مبادرة «الضيف المدرب القدوة»

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة اتفاقية مع سلسلة صيدليات النهدي، وذلك ضمن جهود فرع الوزارة لتفعيل مبادرة "الضيف المدرب القدوة"، إحدى مبادرات برنامج ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، التي تم إطلاقها بهدف رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتماشى مع سوق العمل.

وتهدف هذه المبادرة إلى استثمار خبرات الوافدين بأفضل وأرقى قدر ممكن من أجل المساهمة في رفع كفاءة المواطنين العاملين في المنشآت، ومساعدة المنشآت على التوطين بفاعلية ويسر، كما أنها ستسهم في تقديم صورة حسنة عن الوافد المتعاون، وإظهار جهود المنشآت المبادرة في رفع عجلة التنمية من خلال تمكين المواطنين.

وتضم المبادرة أربعة محاور هي محور "راقي" لوظائف الصف الأول أو غير القيادية، ومحور "قائد" للوظائف القيادية أو ذات المراتب العليا، ومحور "ماهر" للمهن الحرفية أو المهارات اليدوية، ومحور "محاضر" لنقل الخبرات عبر النصائح والندوات. وقد بادرت سلسلة صيدليات النهدي للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة، حيث ستتعاون مع فريق الوزارة المختص بمتابعة التنفيذ، لضمان حصول المتدربين على المعرفة المطلوبة ونقل خبرات الوافدين العاملين في النهدي إلى السعوديين المتدربين.

مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني عبر عن تقديره للنهدي لمشاركتها في المبادرة، مشيرا إلى أن "النهدي كانت على الدوام مساندة لقضايا توظيف السعوديين وتوفير التدريب لهم".

من جانبه، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لسلسلة صيدليات النهدي، "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة ضمن مسؤوليتنا المجتمعية واهتمامنا بتدريب وتأهيل المواطنين السعوديين لشغل وظائف على مختلف المستويات، كما أنها تشكل امتدادا لتعاوننا المثمر مع كافة الجهات ذات الصلة بما يمكننا من تعزيز مساهمتنا في إيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع".