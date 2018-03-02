أسهم أوروبا تهبط متأثرة بالتوتر التجاري العالمي

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إلى مستويات جديدة هي الأدنى في أسبوعين بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على واردات الصلب والألومنيوم مما أثار مخاوف من حرب تجارية دولية.

وتسببت تلك المخاوف في موجة هبوط واسعة النطاق في أوروبا مما قاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى الانخفاض 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش. وهوى المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة بينما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

وتراجعت جميع القطاعات وقاد قطاع السيارات الهبوط متأثرا بانخفاض بلغ 3.7 بالمئة لسهم فيات كرايسلر بفعل مخاوف من أن الرسوم الأمريكية قد تزيد تكاليف المواد الخام.

وانخفضت أسهم شركات الصلب والألومنيوم أيضا بشكل عام بينما حققت أسهم شركات التعدين العاملة في قطاع المعادن النفيسة أداء فائقا مع سعي المستثمرين لشراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن.

ويتجه المؤشر ستوكس إلى اختتام الأسبوع على انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة.