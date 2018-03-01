أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى لها في أسبوعين

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع بقاء أجواء التشاؤم في السوق بعد تحديثات فاترة للتوقعات من بضع شركات من بينها كارفور، ومع استمرار المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين، في حين أغلق المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو منخفضاً 1.16 بالمئة.

وهبط المؤشر داكس الألماني 2 بالمئة، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.8 بالمئة متضرراً من حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر كاك الفرنسي منخفضاً 1.1 بالمئة بينما نزل المؤشر إيبكس الإسباني 1.03 بالمئة.

وهبط سهم كارفور 6 بالمئة بعد أن خفضت المجموعة الفرنسية توزيعاتها للأرباح وقدمت توقعات حذرة للأرباح للعام 2018 .

وتواجه شركات كثيرة للتجزئة صعوبات في مواجهة صعود أمازون والحاجة إلى التأقلم مع عالم تقوده التكنولوجيا.

ولم تلق خطط زالاندو المتخصصة في بيع الأزياء عبر الانترنت، للتوسع في سوقين جديدين قبولاً حسنا في السوق وهبطت أسهمها 6.1 بالمئة مع تقييم المستثمرين التأثير المتوقع لمثل هذا الاستثمار الضخم.