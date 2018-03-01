التأمينات : يجوز تسجيل الطلاب في التأمينات في حال التحاقهم بسوق العمل

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبدالجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز تسجيل الطلاب في حال التحاقهم بسوق العمل ووجود علاقة عمل حقيقية. مبينا أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم ويقع على عاتقها مسئولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على وجود علاقة عمل فعلية من خلال متابعة دورية يقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة قصيرة "sms" تتضمن معلومات أسمه ورقم اشتراكه في النظام والأجر الذي تم تسجيله واسم المنشأة التي تم التسجيل بها وذلك لضمان صحة ودقة تسجيله من قبل صاحب العمل، وتتم إفادته في حال تغيير الأجر الخاضع للاشتراك أو الانتقال لصاحب عمل جديد , وكذلك إبلاغه بإتمام إجراءات صرف المستحقات التأمينية أو إيقافها مؤقتاً.