مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.28 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (21ر4958) نقطة منخفضًا بـ (80ر13) نقطة وبنسبة (28ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (01ر4972) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و (101) ألفًا و (508) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (3ر85) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت قيمتها (7) ملايين و(472) ألفًا و (904) ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (141ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول بلغت ما يقارب من (85 ر17) مليار ريال عماني.