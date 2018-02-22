تراجع أرباح "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية للصناعات العسكرية

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية "بي.أيه.إي سيستمز" اليوم الخميس تراجع أرباحها خلال العام الماضي إلى 854 مليون جنيه إسترليني مقابل 913 مليون جنيه إسترليني خلال .2016 وبلغت أرباح المساهمين 7ر26 بنس لكل سهم مقابل 7ر28 بنسب لكل سهم في .2016

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 32ر18 مليار جنيه إسترليني مقابل 79ر17 مليار جنيه في .2016 وزادت المبيعات بنسبة 6ر0% إلى 9ر19 مليار جنيه إسترليني بفضل التغير في أسعار الصرف.

وتتوقع الشركة البريطانية وصول أرباحها الأساسية خلال العام الحالي إلى ما يعادل 1ر42 بنس لكل سهم وهو ما يتفق مع تقديرات الأرباح الأساسية للمساهمين خلال 2017 ككل.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بصرف توزيعات نقدية نهائية بقيمة 13 بنس لكل سهم ليصل إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2017 إلى 8ر21 بنس لكل سهم بزيادة نسبتها 2% عن .2016