ارتفاع أرباح "دويتشه تيليكوم" بنسبة 29% خلال العام الماضي

أعلنت شركة الاتصالات الألمانية العملاقة "دويتشه تيليكوم" اليوم الخميس زيادة أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 4ر29% وتحقيق كل أهدافها المالية للعام الماضي.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي 46ر3 مليار يورو مقابل 68ر2 مليار يورو خلال .2016

وأشارت الشركة إلى عدة عوامل ساهمت في نمو أرباحها منها التأثير الإيجابي غير المتكرر لتعديلات قوانين الضرائب في الولايات المتحدة والذي وفر لها 7ر1 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 04ر6 مليار يورو مقابل 11ر4 مليار يورو خلال .2016

وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 23ر22 مليار يورو مقابل 42ر21 مليار يورو خلال 2016 بزيادة نسبتها 8ر3% سنويا.

وزادت صافي إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 5ر2% إلى 95ر74 مليار يورو مقابل 1ر73 مليار يورو خلال العام السابق.

ومن المقرر أن يقترح مجلس الإشراف ومجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة التي ستجتمع يوم 17 أيار/مايو المقبل صرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 65 سنت أوروبي للسهم بزيادة قدرها 5 سنتات عن العام السابق، لتصل نسبة الزيادة التراكمية للتوزيعات النقدية إلى 30% خلال 3 سنوات.