أرباح سامبا الفصلية تنمو بأكثر من 11% لتفوق توقعات المحللين

أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج المالية للعام 2017م، والتي أظهرت تحقيق المجموعة أرباحاً صافية للربع الرابع بلغت1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق لتفوق توقعات المحللين، لتسجل المجموعة أكثر من 5 مليار ريال كأرباح صافية عن عام 2017م.

وقال سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن النتائج المحققة عكست قدرة المجموعة على مواصلة أدائها الإيجابي، والمضي في تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعاتها المالية والمصرفية والاستثمارية، وتنمية إيراداتها بما يصب في مصلحة تعظيم حقوق المساهمين التي ارتفعت بمعدل5% مع نهاية عام 2017م لتصل إلى44.7 مليار ريال مقارنة مع42.5 مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح العيسى بأن المجموعة سجّلت نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع في إيراداتها من دخل العمولات الخاصة بنسبة 16.3%، وكذلك الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة بنسبة 170%، وأيضاً المكاسب من الاستثمارات بغير المتاجرة بنسبة 84%، بالإضافة للدخل من العمليات الأخرى بنسبة 118%.

وأكد العيسى تمسك سامبا بنهجه القائم على تنويع مصادر الدخل وتحفيز الإيرادات لتعزيز المركز المالي ودعم قاعدة السيولة لديه، الأمر الذي اتضح من خلال المحافظة على المستويات العالية لموجودات سامبا التي بلغت227.6 مليار ريال، في حين أثمرت الجهود المستمرة في استثمار المزيد من الفرص المواتية في السوق في تعميق جاذبية سامبا كخيار مصرفي واستثماري موثوق، مما أسهم في تحقيق زيادة في حجم السيولة.

ولفت العيسى إلى أن استمرار سامبا في تحقيق نمو متواتر في أدائه متجاوزاً التحديات المحيطة بالأسواق ومحافظاً على مستوى جودة خدماته المعهودة للعملاء، يعد انعكاساً للاستراتيجية المحكمة التي يتبناها سامبا في إدارة أعماله وتوجيهها، ويؤكد على المعايير الاحترافية المتقدمة التي يرتكز عليها لمواصلة مزاولة أنشطته الاستثمارية والمالية والمصرفية على النحو الذي يرقى لتطلعات العملاء من ناحية، ولطموحات مساهمي المجموعة من ناحية أخرى. وأردف بالقول أن سامبا ماضٍ في ترسيخ مكانته المرموقة التي اكتسبها خلال مسيرته العريقة في الصناعة المصرفية، التي تتجسد في الجوائز التقديرية التي يواصل البنك حصادها من قبل بيوت الخبرة العالمية ومنها حصوله خلال العام 2017م على جائزة "أفضل بنك في المملكة العربية السعودية" من مجلة "غلوبال فاينانس" للسنة الثالثة عشر على التوالي، وحصوله على جائزة "أقوى بنك في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية" من مجلة "ذي ايشيان بانكر" للسنة الثانية على التوالي.

ووجه العيسى في ختام حديثه شكره وتقديره لعملاء المجموعة على ثقتهم المتواصلة فيها، معرباً عن اعتزازه بروح التفاني والإخلاص لدى كافة موظفي سامبا لجهودهم وتفانيهم، مهنئاً المساهمين على هذه النتائج التي تأتي استكمالاً لمشوار حافل من الإنجازات