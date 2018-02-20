مجلس الوزراء : إنشاء وكالة تعنى بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس تركيا رجب أردوغان والاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما برئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي ومضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام علييف ونتائج استقبالاته لوزير الطاقة في روسيا الكسندر نوفاك ووزير الأمن في البوسنة والهرسك دارقان ميكتيتش ووزير المالية في الهند أرون جيتلي ووزير المالية في سويسرا نائب رئيس المجلس الفدرالي أولي ماورير ووزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سيخريد كاخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس وعضو الكونجرس الأمريكي بول كوك.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك عددا من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية وجدد في هذا السياق حرص السعودية على استقرار العراق ووقوفها الدائم معه بكل أطيافه وأعراقه انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يربط البلدين من علاقات تاريخية وروابط القربى والجوار وإعلان المملكة تخصيص مبلغ مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق خلال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

وبين أن المجلس نوه ببيان وزراء خارجية دول التحالف ضد تنظيم داعش الصادر في ختام اجتماعهم في الكويت وما تضمنه من تأكيد على المضي قدما نحو هزيمة ذلك التنظيم الإرهابي واجتثاثه واستمرار جهود التحالف وتعاونه في حربه ومواكبة التطور مع تغير طبيعة التهديد والاستمرار في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد. وجدد المجلس إدانة السعودية للهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا ولحادث إطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بداغستان وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي نيجيريا وروسيا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه

القرارات

1 - الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلندا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 8/6/1438 وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - تفويض وزير الخارجية بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في كوستاريكا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء الجزائرية والبرتغالية والألبانية والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على مذكرة تعاون بين السعودية وكوريا حول الرؤية السعودية ـ الكورية (2030) الموقعة في مدينة (سيئول) بتاريخ 7/2/1439.

5 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية وأستراليا في مجال خدمات النقل الجوي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1/8/1438 وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

6 - مجلس الوزراء يحدد المقصود بالتجمع السكاني لأجل تحديد المسافات المناسبة لبعد مشروعات الدواجن عن القرى والتجمعات السكانية والمسافات التي تفصل تلك المشروعات عنها في المناطق التي تتصف بوجود حواجز طبيعية كالجبال أو في الأماكن التي تتقارب فيها القرى والتجمعات السكانية.

7 - قرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).

الترقيات

ترقية فهد الزيد إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بالنيابة العامة.

ترقية محمد خريف إلى (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ترقية سعود العريفي إلى (وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة الرياض.

ترقية ناصر العلي إلى (نائب المدير العام) بالمرتبة 14 بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.