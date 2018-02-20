سجل .. والمسيليم يحرسك

فيما شكل ياسر المسيليم حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم، سدا منيعا أمام "العناكب"، ليقود فريقه إلى الفوز على الجزيرة الإماراتي 2 /1، أمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، التي تغلب فيها أيضا الغرافة القطري على ضيفه تراكتورالإيراني 3 /0.

ورفع الأهلي رصيده إلى (6 نقاط) يليه الغرافة والجزيرة ويملك كلاهما (3 نقاط) بينما تراكتور الإيراني بدون رصيد.

وتصدى المسيليم لعديد من الهجمات الخطرة من قبل الجزيرة على مدار الشوطين أبرزها للاعبه البرازيلي رومارينيو، ليحافظ بذلك على الهدفين اللذين أحرزهما تيسير الجاسم بتسديدة رائعة من خارج منطقة (10)، ومهند عسيري من ضربة جزاء (70)، رغم أن علي مبخوت قلص الفارق قبل دقيقة على النهاية من تسديدة غيرت اتجاهها ومرت من فوق المسيليم الذي تصدى بعده لرأسية قوية منه.

وفي المجموعة الثانية، تغلب الدحيل القطري على مضيفه الوحدة الإماراتي 3 /2، وسجل له المغربي يوسف العربي (57 و80)، كريم بوضياف (75)، فيما سجل للثاني سيباستيان تيجالي (ضربة جزاء 4)، والمغربي مراد باتنا (ضربة جزاء 90)

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز زوب أهن الإيراني على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين، مرتضى تبريزي (47) وسيد محمد رضا (92).

ورفع الدحيل رصيده لـ (6 نقاط)، مقابل (3 نقاط) لكل من زوب أهن ولوكوموتيف، والوحدة بلا رصيد.