انخفاض أرباح "بروج للتأمين" 62% إلى 17 مليون ريال في الربع الرابع

سجلت شركة "بروج للتأمين" أرباح بلغت 17.970.815 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بأرباح 47.830.485 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض قدره 62.43%. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 97.748.439 مليون ريال مقابل 90.969.328 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 7.45 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 3.91 ريال مقابل 3.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
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