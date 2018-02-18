"سايكو" تربح 14 مليون ريال في الربع الرابع

سجلت شركة "سايكو" أرباح بلغت 14.619 مليون ريال قبل الزكاة بنهاية الربع الرابع 2017 مقارنة بأرباح 17.532 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 31-12-2017 نحو 51.927 مليون ريال مقابل 58.172 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 10.74 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 2.08 ريال مقابل 2.33 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.