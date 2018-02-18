النصر يلتمس تأجيل انضمام الدوليين

ستلتمس إدارة نادي النصر، عبر خطاب ستوجهه لاتحاد القدم السعودي، إرجاء انضمام لاعبي الأصفر الدوليين إلى معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم، إلى ما بعد مواجهة الباطن الخميس المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز صفوفه أملا في الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة بعد أن تلاشت الآمال في المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الباطن قد كسب النصر 3/0 ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وينتظر أن يعلن الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر القائمة الجديدة المدعوة إلى مباراة مالدوفا الودية الدولية ضمن معسكر يمتد ما بين 20 ـ 27 من شباط (فبراير).

من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة، أن إدارة النصر وبالتشاور مع الجهاز الفني الذي يقوده الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، تدرس عقد معسكر خارجي في الإمارات تزامنا مع فترة التوقف، حال تجاوز الأصفر عقبة الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تعد هدفا رئيسا لهم في الموسم الحالي.

وبدأ اللاعب المغربي محمد فوزير، أمس برنامجه اللياقي تجهيزا لمباراة الباطن بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للجري حول الملعب، في الوقت الذي عاد فيه زميله محمد السهلاوي إلى التدريبات الجماعية وأظهر جاهزية كبيرة قبل التحدي المقبل.