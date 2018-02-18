بطاقتان على مهند .. والفيحاء استفسر وتراجع

أوضح مصدر في إدارة كرة القدم في نادي الأهلي، بأن مشاركة المهاجم مهند عسيري أمام الفيحاء 1/1 في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، قانونية ولا تشوبها شائبة، كونه تلقى حتى الآن بطاقتين صفراوين، وليس لديه ثلاث بطاقات صفراء كما تردد، وقال: "بناء على "الإسكورشيد" الخاص بكل لقاء، فعسيري حصل على بطاقتين صفراوين في لقائي الفيصلي والاتفاق فقط".

وأضاف: "بالنسبة للقاء الشباب، لم يتحصل عسيري على أي بطاقة صفراء فيه، إذ إن "الإسكورشيد" الخاص به دون ثلاث بطاقات صفراء ضد كل من عقيل بلغيث، وليد باخشوين، وسعيد المولد".

وبعد نهاية اللقاء مباشرة، استفسرت إدارة الفيحاء عن حصول عسيري على ثلاث بطاقات صفراء، من اتحاد القدم السعودي للتقدم باحتجاج في حال ثبوته، فأشعرت أنها ليس عليه إلا بطاقتان صفراوان، ما حداها إلى التراجع عنه.

في المقابل، بين عضو سابق في لجنة الانضباط في اتحاد القدم، أنه حال احتج الفيحاء ضد عدم أهلية عسيري، لن يغير ذلك في نتيجة المباراة النهائية، وقال: "قانون التحكيم هو إشهار البطاقة بالإخبار بها إضافة إلى تقييدها في التقرير الذي يعقب المباراة ويسلم للفريقين اللذين يملكان جدولا خاصا ببطاقات لاعبيهما في جميع المباريات لحماية أنفسهما وعدم الوقوع في الخطأ".

وأضاف: "حالة عسيري ليست من الحالات الفنية التي قد تفيد الاحتجاج وأيضا لا تقبل التقدير من حكم المباراة، مثل أن يسجل لاعب هدفا عن طريق الرمية الجانبية التي هنا يكون الاحتجاج فيها صحيحا؛ لأن الحالة فيها نص واضح وليس حسب تقدير حكم المباراة".

وتابع: "هناك الكثير من الحالات في ركلات الجزاء الواضحة والبطاقة المستحقة لم يتخذها حكام المباريات، والسؤال هنا هل تعاد المباريات أو تسحب النقاط؟ بالتأكيد سيكون الجواب لا؛ لأن الحالة تقديرية مثلما ذكرت، والأهلي استند إلى تقرير اللقاء الذي سلم بعد نهاية نزاله أمام الشباب، ولا يتحمل الخطأ في إشراكه أمام الفيحاء إن كان تحصل لاعبه على بطاقة صفراء لم يتم تدوينها في التقرير السالف".