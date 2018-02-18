نجيز: استغلوا روجيريو وسجلوا

أكد الجزائري نبيل نجيز مدرب فريق أحد لكرة القدم، أن الفيصلي الذي لعب معه أمس في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، يملك لاعبا سريعا وهدافا أمام المرمى وهو البرازيلي روجيريو صاحب الهدفين، حين أحسن استغلاله في المرتدات السريعة، وقال "رغم الخسارة إلا أننا قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا عديدا من الفرص، الفيصلي اعتمد على المرتدات السريعة وسجل هدفين، مستغلا روجيرو".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، "بكل تأكيد الفريق تنتظره مباريات في غاية الأهمية في الجولات المقبلة، التعويض مازال ممكنا، سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ظلت تظهر باستمرار".

من جانبه أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيصلي أن الأخير قدم مباراة قوية وجيدة أمام أحد، وقال "فارق الترتيب بين الفريقين، لم يكن واضحا بسبب المستوى القوي لأحد الذي بكل تأكيد لا يستحق مركزه الحالي، لما يملكه من إمكانات ومستويات مميزة ظل يقدمها رغم أنه لا يحقق نتائج جيدة، عدنا للانتصارات التي غابت عنا في المباريات الماضية، هذا فوز معنوي للاستمرارية في تقدمنا إلى الأمام، بعد تصحيح الأخطاء".

وأضاف "اللاعبون قدموا كل ما كان مطلوبا منهم قبل المباراة، حيث نفّذوا التعليمات بشكل مثالي خلال الـ90 دقيقة، سجلنا هدفا في الشوط الأول واستطعنا إضافة الهدف الثاني في الشوط الثاني، كان هدف الاطمئنان والأمان الذي منحنا الثلاث نقاط كاملة".