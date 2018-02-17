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المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الانتحاري الذي في مدينة مايدوجوري النيجيرية  

واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا.
وشدد المصدر على نبذ المملكة للإرهاب بكل أنواعه وأينما كان، وأيا كانت مصادره ودوافعه ومبرراته، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
 

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