أرامكو السعودية ونوفاتك الروسية توقعان مذكرة بشأن التعاون

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن شركة نوفاتك، أكبر منتج غير حكومي للغاز الطبيعي في روسيا، وأرامكو السعودية وقعتا مذكرة بشأن التعاون.

وأضاف أن نوفاتك وأرامكو تجريان مناقشات بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 بالمنطقة القطبية الشمالية، والذي يستهدف بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2022-2023، مشيرا إلى أنه قد يتم توقيع اتفاق في وقت لاحق من العام الحالي.