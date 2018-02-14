15.8 % حصة الشرقية من منتجات «سكني» في 2017

بلغت نسبة حصة المنطقة الشرقية من إجمالي منتجات برنامج سكني للعام الماضي 2017، نحو 15.8 في المائة بإجمالي 44616 منتجا سكنيا وتمويليا.

وقال لـ "الاقتصادية" سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية الجاهزة التي خصصت للشرقية بلغ عددها 1029 وحدة جاهزة، في حين وصل عدد البيع على الخريطة "تحت الإنشاء" 30.222 وحدة.

وأضاف، أن جملة الأراضي المطورة التي خصصت للشرقية العام الماضي بلغت 2906 أراض مطورة، أما القروض التمويلية فكانت في حدود 10459 قرضا.

وأشار إلى أن أعلى حصة للمنطقة الشرقية ضمن منتجات سكني، كانت الدفعة التاسعة "أكتوبر" بإجمالي يبلغ 11087 منتجا سكنيا وتمويليا.

في المقابل، قدرت مصادر في الوزارة، حصة المنطقة الشرقية من الفلل أو الوحدات السكنية من إجمالي هذه المنتجات على مستوى المملكة لعام 2017، بنحو 26 في المائة، و4 في المائة من الأراضي المطورة، و12 في المائة من منتج التمويل المدعوم.

وأوضحت المصادر، أن الدفعة الأكبر التي خصصت للشرقية في أكتوبر شملت 9257 فيلا أو وحدة سكنية، و818 تمويلا سكنيا مدعوما، و1012 أرضا مطورة، في حين أقل حصة خصصت للشرقية في العام ذاته كانت في نوفمبر بإجمالي 806 منتجات سكنية عبارة عن تمويل سكني مدعوم.

أما حصة الشرقية من المنتجات السكنية والتمويلية للدفعة الأولى في 2018، فقد بلغت 14 في المائة، بعدد 2784 منتجا سكنيا من إجمالي 19481 منتجا سكنيا أعلنتها الوزارة أخيرا.

وأوضحت المصادر، أن حصة الشرقية من إجمالي الدفعة الأولى من منتجات الفلل، بلغ 23 في المائة بعدد 1552 فيلا، ومن الأراضي المطورة 8 في المائة بعدد 350 أرضا، أما حصتها من التمويل السكني المدعوم فبلغت 882 منتجا تمويليا بـ 11 في المائة.