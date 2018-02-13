ارتفاع طفيف لـ «نمو» .. والمؤشر دون 3000 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة ما يعادل ثماني نقاط لتغلق عند 2993 نقطة. وارتفعت قيم التداول 65 في المائة بنحو 860 ألف سهم لتصل إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 7.1 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 77 في المائة بنحو 62 ألف ريال لتصل إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.86 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 42 في المائة بنحو 90 صفقة لتصل إلى 305 صفقات. وارتفعت جميع الأسهم واستقر سهما "ثوب الأصيل" و"باعظيم". وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 25.26 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 12.68 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 67 ريالا.

كان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 489 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 337 ألف ريال.