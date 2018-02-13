ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة ما يعادل ثماني نقاط لتغلق عند 2993 نقطة. وارتفعت قيم التداول 65 في المائة بنحو 860 ألف سهم لتصل إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 7.1 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 77 في المائة بنحو 62 ألف ريال لتصل إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.86 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 42 في المائة بنحو 90 صفقة لتصل إلى 305 صفقات. وارتفعت جميع الأسهم واستقر سهما "ثوب الأصيل" و"باعظيم". وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 25.26 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 12.68 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 67 ريالا.
كان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 489 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 337 ألف ريال.
- بدعم الأسهم القيادية .. السوق السعودية تصعد 1.3 % رغم ضعف السيولة
- ارتفاع طفيف لـ «نمو» .. والمؤشر دون 3000 نقطة
- تجارة السلع العالمية مرشحة للنمو أعلى من المعدلات الطبيعية
- صناديق الثروة السيادية تتهافت على الطروحات الأولية في الأسواق الناشئة
- فيروس لتعدين العملات الرقمية يصيب آلاف المواقع الأمريكية والبريطانية
- بدء التحقيقات في فضيحة ضربت القطاع المصرفي والمالي الأسترالي
- الشركات الأوروبية تقلل من تداعيات «بريكست» على قطاع الأعمال
- النفط يرتفع 2 % مع استقرار الأسواق العالمية وهبوط الدولار
- العالم بحاجة إلى 139 مليون وظيفة عام 2020 .. و180 مليونا في 2030
- العراق يسعى لجمع 88 مليار دولار لإعادة الإعمار
أسواق الأسهم- السعودية
- "تداول": إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء القادم
- السحيمي: نعمل على خطة ستجعل من سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة
- تأجيل ضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي"..واعادة التقييم في مارس 2018
- «السوق» تتأهب لموجة شراء كثيف قبل انضمامها إلى مؤشر «فوتسي»
- تقرير تداول الأسبوعي.. المستثمرون الأجانب يرفعون حصتهم في الأسهم السعودية إلى 4.34%
- العمل لـ"الاقتصادية": خروج منشآت من السوق لا يقلقنا.. السعوديون سيدخلون كأصحاب عمل
- في أسوأ جلسة منذ 3 أشهر.. الأسهم تفقد 35 مليار ريـال من قيمتها السوقية
- الأسهم السعودية موعودة بـ 3 محفزات سترفع سيولتها وتجذب الاستثمارات
- محللون: سوق الأسهم تسير صعودا نحو 8500 نقطة
- واشنطن تعتزم بيع نصف احتياطيها الاستراتيجي من النفط
أضف تعليق