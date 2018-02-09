الصين تنوي إطلاق عقود نفط آجلة في 26 مارس

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن الصين تخطط لإطلاق عقود النفط الخام الآجلة بعد طول انتظار في 26 مارس آذار، وهو تحرك من المحتمل أن يحدث هزة في التسعير بأكبر سوق للسلع الأولية في العالم.

وطلب المصدران عدم نشر أسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلب للتعليق.

وامتنعت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة شنغهاي العالمية للطاقة عن التعليق.

وبورصة شنغهاي العالمية للطاقة جزء من بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وهي التي ستتولى إدارة العقود.