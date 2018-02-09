قفزة غير مسبوقة .. مبيعات «مدى» تتخطى 200 مليار ريال

سجلت خدمة "مدى" لنقاط البيع خلال العام الماضي 2017 قفزات غير مسبوقة، من حيث المعدلات والتعاملات الشرائية المنفذة من خلالها.

ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجلت قيمة مبيعات الخدمة نموا بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2017 نسبته 10 في المائة لتصل إلى أكثر من 200 مليار ريال، مقابل 182.8 مليار ريال بنهاية عام 2016، وبزيادة تراكمية نسبتها 409 في المائة لفترة السنوات العشر الماضية، بعد أن كانت قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2007 نحو 39.4 مليار ريال.

وبلغ حجم عملياتها مع نهاية العام الماضي 708 ملايين عملية، بزيادة 35 في المائة عن العمليات المنفّذة عبر أنظمة الدفع مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق 2016 التي بلغ حجمها 524 مليون عملية، وبنمو تراكمي للسنوات العشر الأخيرة تجاوزت نسبته 615 في المائة بعد أن سجلت خدمة "مدى" بنهاية عام 2007 ما مجموعه 99 مليون عملية.

ورافق النمو الملحوظ في حجم عمليات ومبيعات "مدى" توسعاً لافتاً في بنية أجهزة نقاط البيع التي وصل عددها خلال عام 2017 إلى 303464 جهازاً بإضافة 27296 جهازاً جديداً لمنظومة "مدى" خلال العام، بزيادة نسبتها 10 في المائة عن عام 2016م.

وكشف التقرير الإحصائي السنوي لـ "مدى" عن إصدار المصارف السعودية أكثر من 1.86 مليون بطاقة "مدى" جديدة خلال العام الماضي 2017، ليصل مجموع البطاقات المصدّرة من قبل المصارف السعودية بنهاية العام إلى 28.402.914 بطاقة بزيادة قدرها 7 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق 2016.

وفي تطور آخر، فقد سجّل عام 2017 ارتفاعا على صعيد إصدار بطاقات "مدى" مسبقة الدفع التي جاء إصدارها لتلبية احتياجات الشرائح ذات الفئة المحددة مثل "طلاب الجامعات الحكومية" و"العمالة المنزلية وعمالة الشركات" و"عملاء مراكز الحوالات" و"مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية"، ليتيح أمامهم إمكانية استخدام تقنيات نقاط البيع بسهولة ويُسر عوضاً عن استخدام الأوراق النقدية في التعاملات الشرائية.

وشهد إقبالاً متزايداً خلال العام الماضي أسفر عن إصدار 2.030.972 بطاقة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حجم بطاقات "مدى" مسبقة الدفع إلى 8.005.989 بطاقة بنهاية 2017، بزيادة نسبتها 32 في المائة عن عام 2016.

وجاءت هذه المؤشرات بما حملته من معدلات نمو كنتيجة عملية لاستراتيجية التحول التدريجي لخدمات مدى للدفع الإلكتروني، التي تستهدف تحفيز الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني، في مقدمتها "نقاط البيع" في العمليات الشرائية والتعاملات المالية كبديل فاعل وآمن وعصري عن تعاملات الأوراق النقدية. وأطلقت "ساما" بالشراكة مع المصارف السعودية حزمة مبادرات تحفيزية شملت التجار وأصحاب منافذ البيع من مختلف القطاعات التجارية والخدمية لتوفير خدمة "مدى" عبر متاجرهم، وكذلك بالنسبة إلى المستهلكين والأفراد من مختلف شرائح المجتمع، لدفعهم إلى اعتماد خدمة الدفع بواسطة نقاط البيع كخيار أول في عملياتهم الشرائية.