السبت القادم المزاد السابع من مزادات تركة "الراجحي".. 7 عقار ات في الرياض بمساحة 124 ألف متر

أعلن مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بأن المزاد السابع من مزادات التركة العقارية سيكون على سبعة عقارات في مدينة الرياض بعد غد السبت الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1439 الموافق للعاشر من شهر فبراير 2018 م ، بفندق الموفنبيك – قاعة الرياض ابتداءً من الساعة الرابعة عصرا ، وتتنوع العقارات المطروحة في المزاد حيث تشمل مجمعات سكنية ، وورش صناعية ، وعمائر ، وأراضي ومستودعات واسواق.

وكشفت شركة إتقان العقارية الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بأنَّ العقارات السبعة التي سوف يتم طرحها للبيع العلني في المزاد العقاري يوم السبت المقبل هي : مجمع صحاري السكني التجاري في حي السليمانية والبالغ مساحته الإجمالية 24.256 متر مربع ويتكون من : 14 فيلا ذات دورين ، 79 شقة ، 57 معرض تجاري ،وسوق عتيقة الواقع في حي عتيقة بالقرب من طريق الملك فهد والبالغ مساحته الإجمالية 14.034متر مربع ويتكون من : 101 معرض بالاضافة لشقة سكنية واحدة, وبرج العليا ( 922 ) والوقع على شارع العليا العام مقابل برج المملكة ، والبالغة مساحته الإجمالية 3200 متر مربع ويتكون من 66شقة سكنية ، 5 محلات ، مكتب كبير ، أما العقار الرابع الذي سيتم بيعه في المزاد فهي ورش ومستودعات الخرج الواقعة على طريق الخرج والبالغ إجمالي مساحتها 58.490 متر مربع ويتكون من قطع أراضي مؤجرة ، والعقار الخامس المطروح للبيع في المزاد المجمع السابع عشر بالخالدية والذي يقع في حي الخالدية على طريق علي بن أبي طالب من جهة الشرق بمساحة إجمالية تبلغ 11.313. متر مربع ويتكون من 4 مباني تضم 19 معرض ومستودع و33 شقة سكنية ، و سادس العقارات هي فلل خنشليلية الواقعة في الحي السكني غرب شارع علي بن أبي طالب بمساحة إجمالية تبلغ 6.750 متر مربع وتتكون من 20 فيلا ذات دورين ، أما العقار السابع في المزاد فهي 11 قطعة سكنية وتجارية في أراضي خنشليلة الواقعة في حي الخالدية بالقرب من طريق الخرج بمساحة إجمالية تبلغ 6.702 متربع قطعتين منها في مخطط رقم ( 1968 ) وتسع قطع في مخطط رقم ( 7822 )

وحول اشتراطات دخول المزاد أكدت " إتقان " بأنَّ اشتراطات دخول المزاد تتضمن الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد و الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له ، وتحرير شيك مصرفي باسم " إيرادات تصفية تركة صالح بن عبد العزيز الراجحي بالقيم التالية : مليوني ريال للمزايدة على مجمع صحاري وسوق عتيقة , ومبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال للمزايدة على عقار العليا 922 , ومبلغ مليون ريال للمزايدة على ورش ومستودعات طريق الخرج ,ومبلغ اربعمائة ألف ريال للمزايدة على المجمع السابع عشر بالخالدية , ومبلغ مئتان وخمسون ألف ريال للمزايدة على عقارات فلل خنشليلة و أراض خنشليلة .

كما أوضحت " إتقان العقارية " الشركة المنظمة والمسوقة لعقارات التركة بأنَّ الشيك يعتبر جزءًا من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ومن رسا عليه المزاد وجب عليه سداد باقي قيمة العقار خلال مدة أقصاها ( 35 يوم عمل ) واذا اشترى المزايد اكثر من عقار يعطى مدة اقصاها 55 يوم عمل , و يسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم ، و يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد كماَّ أكدت " إتقان " بأنَّ حضور المزاد سوف يقتصر على المزايدين أو من تأهل للمشاركة فيه فقط .

الجدير بالذكر بأن مجلس التصفية قد أعلن في وقتٍ سابق بأنَّ الدائرة القضائية بالمحكمة العامة في الرياض والمختصة بتصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله قد أنهت إفراغ كافة صكوك العقارات التي تم بيعها في المزادات الستة السابقة من المزادات التي نفذها مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي

ويدعو المجلس كافة المستثمرين الراغبين في دخول المزاد إلى التواصل معه أو مع شركة إتقان العقارية عن طريق زيارة المعرض الدائم للعقارات الواقع في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد جنوب برج المملكة أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد 920001019

