الملك يفتتح أجنحة «مسك الخيرية» ووزارة الطاقة ودولة الهند

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" مساء أمس، أجنحة "مسك الخيرية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودولة الهند ضيف المهرجان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين جناح "مسك الخيرية" كان في استقباله بدر العساكر الأمين العام لـ"مسك الخيرية" وعدد من المسؤولين.

وتجول خادم الحرمين الشريفين في الجناح واطلع على ما يضمه من منصة تفاعلية للتعرف عن قرب على «مسك الخيرية» ومجالات تمكين الشباب والشابات في مجالات التعليم والتقنية والابتكار والثقافة والفنون والإعلام الإبداعي والتقني.

ويتضمن الجناح قبتين للمجالات الأربعة إضافة إلى عدد من العروض على مسرح مسك لأحدث الملهمين وفعالية عوالمنا للأطفال، وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع موظفي «مسك الخيرية».

بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جناح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث كان في استقباله المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعدد من المسؤولين.

وتجول في أرجاء جناح الوزارة، واستمع إلى شرح عما يضمه الجناح من مشاريع لـ"أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للكهرباء التي تعد الشركة الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إنتاج وصناعة الطاقة الكهربائية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وشركة معادن، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وتقدم الجهات المشاركة تحت مظلة منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لجمهور المهرجان عديدا من المطبوعات الإرشادية، كما تعرض المواد الفيلمية وغيرها من المنتجات الإعلامية التوعوية الرامية إلى التعريف بهذه الجهات ودورها البارز في دعم "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى المواد الإعلامية الهادفة إلى توعية جمهور المهرجان بسبل المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها، والمستقبل الواعد للطاقة الجديدة والمتجددة في المملكة، والخطط والفرص الواعدة في مجالات النفط والغاز والتعدين والثروات المعدنية.

وشهدت جولة خادم الحرمين الشريفين داخل المقر توقيع مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط، بين شركة أكوا باور والشركة السعودية لشراء الطاقة، أول مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يأتي تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة بالمملكة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى جناح الهند ضيف شرف المهرجان حيث كان في استقباله سوشما سواراج وزيرة الخارجية الهندية وأحمد جاويد سفير الهند لدى المملكة.

واطلع الملك على ما يحتويه جناح الهند على عديد من الصور التي تبرز تاريخ العلاقات بين البلدين، وأواصر الصداقة والموثوقية منذ عهد الملك سعود بن عبدالعزيز حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يضم الجناح عديدا من الأركان للمناطق التقليدية والسياحية بالهند والعروض التراثية والثقافية والاجتماعية والشعبية التي تعبّر عن ثقافة وتراث الهند، إضافة إلى أبرز المنجزات الحضارية والاقتصادية. كما يضم الجناح ركن العطور الهندية وحياكة النسيج، وركنا لنماذج وفن الخط والمخطوطات العربية بالهند، وركنا للسفارة الهندية بالرياض يضم عديدا من الكتب، كما يضم الجناح مجسم اليوجا ومعرضا للصناعات الهندية (صنع في الهند) يضم عرضاً لبعض صناعة السيارات والفضاء والأقمار الصناعية ووزارة صناعات معالجة الأغذية وصناعة الأسلحة، إلى جانب المسرح الذي تعرض عليه بعض الرقصات الشعبية الهندية. رافق خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الأجنحة، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من المسؤولين.