العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 9 سنوات

زاد العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2008 مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي بفعل طلب محلي قوي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري ارتفع 5.3 بالمئة إلى 53.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يزيد العجز التجاري إلى 52.0 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول. وجزء من الزيادة في العجز التجاري هو انعكاس لإرتفاعات في أسعار السلع الأولية.

وقفز العجز التجاري 12.1 بالمئة إلى 566.0 مليار دولار في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2008. ويمثل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2016 .

وزاد العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، والذي يتسم بحساسية سياسية، 8.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.