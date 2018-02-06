مطار الملك عبدالعزيز يسجل أعلى رقم في أعداد المسافرين خلال عام 2017

كشف التقرير الاحصائي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , أن أعداد المسافرين تجاوزت 34 مليون مسافر مع نهاية العام 2017م ، مسجلاً أعلى نمو في تاريخه بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة مع 31 مليون مسافر للعام 2016م.

ووفقا للتقرير ، سجلت حركة الرحلات نمواً بنهاية العام 2017 بلغ 3,46 في المائة مقارنة بالعام 2016 ، حيث بلغ إجمالي الرحلات 226,794 رحلة للعام 2017 , مقابل 219.202 رحلة في العام 2016.

وكشف التقرير أن أعداد المسافرين عبر الصالة الشمالية بلغ 9.4 مسافر للعام 2017 , بزيادة قدرها 13.9 في المائة عن العام 2016 ، في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الجنوبية 19.8 مسافر للعام 2017 , بزيادة قدرها 8.5 في المائة عن عام 2016 ، كما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الحج والعمرة 4.8 مسافر للعام 2017 , بزيادة 5.7 في المائة عن عام 2016 ، بينما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الطيران الخاص 123.3 مسافر للعام 2017.

وبين التقرير كذلك أن حركة المسافرين الدوليين بلغت زيادة بنسبة 16.8 في المائة للعام 2017 , مقارنة بالعام 2016 , في حين ارتفعت أعداد المسافرين على الرحلات الداخلية بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة للعام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وأظهرت التوقعات في التقرير الاحصائي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي , استمرار النمو في حركة المسافرين خلال العام الجاري في ظل التطورات التي تشهدها صالات المطار ، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر الصالات منذ بداية موسم العمرة الحالي حتى اليوم نحو 3 مليون معتمر.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات ، مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف ، المهندس عبدالله بن مسعد الريمي , أن حركة التشغيل في مطار الملك عبد العزيز الدولي جاءت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة , مما جعله يحقق هذه المعدلات المرتفعة من حيث أعداد المسافرين , وجذب المزيد من شركات الطيران نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين ، وكذلك لموقع المطار المتميز , والذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية ، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً اضافياً في الأعوام المقبلة.

وأشار الريمي إلى أن المطار يحظى بدعم ومساندة مستمرة من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني , الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي ، الأمر الذي ساعد المطار ليقوم بدوره في خدمة المسافرين ، لافتاً إلى التعاون الدائم من كافة قطاعات الهيئة والإدارات الحكومية والأهلية العاملة في المطار ، فضلاً عن الدعم المستمر من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة , مؤكداً سعي الهيئة إلى تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي تفوق طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر للمرحلة الأولى ، ويوفر مجمع صالات للرحلات الدولية والداخلية تضم كافة الخدمات التي تلبي تطلعات المسافرين.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي :" إن المطار يسجل نمواً في الحركة الجوية للعام الثاني على التوالي , مما يؤكد حجم وكثافة الطلب على المطار من قبل شركات الطيران العالمية , بالرغم من أن المطار يعمل في الوقت الحالي بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف طاقة المطار الاستيعابية" ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة ما يشهده المطار من النمو المضطرد في الحركة الجوية خلال موسمي الحج والعمرة ، وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة ، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي , وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار , لافتاً إلى ارتفاع أعداد الشركات التي تعمل بالمطار من 64 شركة إلى نحو 80 شركة ، ليصل عددها خلال موسم الحج والعمرة إلى نحو 100 شركة طيران مجدولة وعارضة.

وأضاف الريمي أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات اعداد الركاب والطائرات , تمثل تحدياً كبيرا للمطار في مرحلته الانتقالية الى المطار الجديد . إذ تحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام في استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية إلى أن يتم افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي سيلبي احتياجات سوق النقل الجوي المتنامي بالمملكة ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني سارعت إلى تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يُعد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة ، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات وخدمة المسافرين.

تجدر الاشارة إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي قد سجل نمواً متصاعداً خلال الخمس سنوات الأخيرة ، حيث سجلت أعداد المسافرين خلال عام 2016 , الرقم الأعلى في تاريخ المطار الحالي منذ إنشائه قبل أربعة عقود ، وذلك بوصوله إلى ما يقارب 31 مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015 ، وبواقع 30.093.747 مسافراً ، في حين سجلت حركة الرحلات نمواً خلال العام 2016 بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015، وبلغ إجمالي الرحلات 219.202 رحلة مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 ، التي وصلت إلى 212.404 رحلات.

يذكر أن احصائية عدد المسافرين للعام 2013 , بلغت 26.5 مليون مسافر , في حين بلغت 28 مليون مسافر في العام 2014